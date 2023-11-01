«Клипперс» победили «Орландо», «Финикс» проиграл «Сан-Антонио»

Пол Джордж Фото: globallookpress.com
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 118:102 (13:18, 34:32, 41:21, 30:31).
Атакующий защитник Пол Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.
«Финикс» на своей площадке проиграл «Сан-Антонио».
Встреча завершилась поражением «Санз» со счетом 114:115 (27:18, 36:27, 32:37, 19:33).
Форвард «Санс» Келдон Джонсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.
Также «Кливленд» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:109 (24:28, 28:30, 16:28, 23:23).
Атакующий защитник хозяев Донован Митчелл набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.