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    «Клипперс» победили «Орландо», «Финикс» проиграл «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Орландо Мэджик Нью-Йорк Никс Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз
    «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Пол Джордж
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    Пол Джордж

    Встреча завершилась победой хозяев со счетом 118:102 (13:18, 34:32, 41:21, 30:31).

    Атакующий защитник Пол Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

    «Финикс» на своей площадке проиграл «Сан-Антонио».

    Встреча завершилась поражением «Санз» со счетом 114:115 (27:18, 36:27, 32:37, 19:33).

    Форвард «Санс» Келдон Джонсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

    Также «Кливленд» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:109 (24:28, 28:30, 16:28, 23:23).

    Атакующий защитник хозяев Донован Митчелл набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.

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