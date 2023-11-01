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    Карасев: Конечно, тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих

    Баскетбол Лига ВТБ Парма МБА
    Главный тренер МБА Василий Карасев подвел итог матча против «Пармы» (79:83).

    Василий Карасев
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    Василий Карасев

    «Конечно, тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих. Остались с одним Хоменко, на него выпало больше нагрузки. Плюс, где-то смазали свои броски.

    В конце не забили два или три мяча прямо из-под кольца. Должны сделать правильные выводы. Сложно назвать ключевой момент — в конце упали на "-4", но Воронов тут же сравнял, а на новый рывок "Пармы" уже не ответили», — приводит слова Карасева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

    После этой победы у «Пармы» стало три победы в семи матчах, у МБА две виктории в семи играх.

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