Карасев: Конечно, тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих

Главный тренерподвел итог матча против(79:83).

«Конечно, тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих. Остались с одним Хоменко, на него выпало больше нагрузки. Плюс, где-то смазали свои броски.

В конце не забили два или три мяча прямо из-под кольца. Должны сделать правильные выводы. Сложно назвать ключевой момент — в конце упали на "-4", но Воронов тут же сравнял, а на новый рывок "Пармы" уже не ответили», — приводит слова Карасева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После этой победы у «Пармы» стало три победы в семи матчах, у МБА две виктории в семи играх.