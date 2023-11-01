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    Стала известна дата дебюта Хардена за «Клипперс»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Сиксерс
    Появилась информация, когда защитник Джеймс Харден сможет дебютировать в составе «Лос-Анджелес Клипперс».

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    По данным Legion Hoops, звездный новичок сможет сыграть первый матч за новый клуб 6 ноября против «Нью-Йорк Никс».

    34-летний Джеймс Харден — один из сильнейших игроков современности, выступает на позиции разыгрывающего или второго номера, неоднократно участвовал в матче всех Звезд НБА.

    В 2012 году он выиграл золотые медали на Олимпиаде в Лондоне, а через два года на чемпионате мира в Испании. 31 октября стало известно об его обмене из «Филадельфии» в «Клипперс».

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