Стала известна дата дебюта Хардена за «Клипперс»

Появилась информация, когда защитниксможет дебютировать в составе

По данным Legion Hoops, звездный новичок сможет сыграть первый матч за новый клуб 6 ноября против «Нью-Йорк Никс».

34-летний Джеймс Харден — один из сильнейших игроков современности, выступает на позиции разыгрывающего или второго номера, неоднократно участвовал в матче всех Звезд НБА.

В 2012 году он выиграл золотые медали на Олимпиаде в Лондоне, а через два года на чемпионате мира в Испании. 31 октября стало известно об его обмене из «Филадельфии» в «Клипперс».