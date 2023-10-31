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    «Милуоки» выиграл у «Майами», Дончич оформил трипл-дабл в матче с «Мемфисом»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    «Милуоки» одержал домашнюю победу над «Майами» со счетом 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41).

    Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 33 очка и сделал 7 подборов. Еще 25 очков хозяевам принес Дэмиан Лиллард.

    В составе «Майами» выделялся Тайлер Хирро, в активе которого 35 очков.

    «Майами» проиграл третий матч подряд.

    Еще в одном матче «Даллас» выиграл на выезде у «Мемфиса» — 125:110 (30:36, 37:25, 30:25, 28:24).

    Словенский разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 12 передач.

    В составе хозяев по 30 очков набрали Десмонд Бэйн и Джарен Джексон.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32)

    «Милуоки» — «Майами» — 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)

    «Мемфис» — «Даллас» — 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28)

    «Шарлотт» — «Бруклин» — 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34)

    «Оклахома» — «Детройт» — 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33)

    «Торонто» — «Портленд» — 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19)

    «Атланта» — «Миннесота» — 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15)

    «Индиана» — «Чикаго» — 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34)

    «Вашингтон» — «Бостон» — 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18)

    «Денвер» — «Юта» 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33)

    «Лейкерс» — «Орландо» 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)

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