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    Паскуаль: Очевидно, нам еще нужно прибавлять во многих аспектах игры

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит МБА
    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА (85:74).

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Мы счастливы победить, очевидно, нам это было нужно. Домашняя игра — это был шанс для победы, и мы сделали это. Мы серьезно отнеслись к матчу, лидировали на протяжении почти всех 40 минут. Очевидно, нам еще нужно прибавлять во многих аспектах игры, но сегодня мы сделали еще один шаг. И победили», — цитирует Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

    В следующей игре «Зенит» 22 октября в гостях сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а МБА 23 октября дома примет «Руну» из Москвы.

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