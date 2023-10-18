Паскуаль: Очевидно, нам еще нужно прибавлять во многих аспектах игры

Главный тренер санкт-петербургскогоподвёл итоги победного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с(85:74).

«Мы счастливы победить, очевидно, нам это было нужно. Домашняя игра — это был шанс для победы, и мы сделали это. Мы серьезно отнеслись к матчу, лидировали на протяжении почти всех 40 минут. Очевидно, нам еще нужно прибавлять во многих аспектах игры, но сегодня мы сделали еще один шаг. И победили», — цитирует Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующей игре «Зенит» 22 октября в гостях сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а МБА 23 октября дома примет «Руну» из Москвы.