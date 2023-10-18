Карасев: Мы промазали много простых мячей из-под кольца и с периметра

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ссо счётом 74:85.

«Сложная игра. Понятно, что с "Зенитом" на выезде играть всегда сложно, но, думаю, что вторую половину можно занести нам в актив. Игра простая — не забиваешь ты, забивают тебе. Мы промазали много простых мячей из-под кольца и с периметра, сложно на что-то рассчитывать при этом.

Начало матча? Промазали из-под кольца, промазали трехочковый… Первые мячи должны были забивать, может, уверенность пришла бы. Пока ты свежий и все равно до перерыва набираешь 30 очков, сложно на что-то претендовать с Зенитом», — приводит слова Карасева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующей игре «Зенит» 22 октября в гостях сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а МБА 23 октября дома примет «Руну» из Москвы.