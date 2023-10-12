Агент Шведа: Алексей близок к подписанию контракта с китайским клубом

Бывший баскетболист московского ЦСКА и сборной Россииведет активные переговоры с китайским клубом и близок к подписанию контракта, заявил агент игрока

«Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля — начале марта.

После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай — хороший вариант со всех сторон», — цитирует Шведа «СЭ».

Алексей Швед играл за ЦСКА с 2021 года. Летом этого года он покинул армейцев после окончания контракта. Ранее сообщалось об интересе к нему нескольких китайских клубов, «Црвены Звезды» и команды из Евролиги.