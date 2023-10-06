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    Секулич: Пермяки были лучше во многих компонентах

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань Парма
    Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от пермской «Пармы» (85:87) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    «Поздравляю соперника с победой. Пермяки были лучше во многих компонентах. Особенно в борьбе за отскок — считаю это ключевым фактором их победы. Когда за 37 секунд до конца мы ведём 4 очка и владеем мячом — такие матчи надо без вопросов доводить до победы.

    Нам надо как следует поработать над концентрацией. Да, у нас молодой состав, но к поражению нас привёл не недостаток опыта. Мы проиграли, потому что слишком многие игроки не выполнили того, чего требовал от них тренерский штаб», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

    В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» встретится с «МБА». Матч состоится в Краснодаре 9 октября. «Парма» следующую встречу проведёт с ЦСКА. Она состоится в Москве 15 октября.

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