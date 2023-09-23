ЦСКА и «Бешикташ» сыграют в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ

Завершились матчи за 5-8 место в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В первой игре ЦСКА одержал победу над МБА. Встреча завершилась в овертайме со счетом 105:98 (23:25, 22:28, 21:10, 28:31, 11:4). Самыми результативными игроками стали Каспер Уэйр из ЦСКА и Александр Хоменко из МБА, оба внесли в актив своих команд 21 очко.

В другой игре турецкий «Бешикташ» обыграл российский УНИКС. Команда из Стамбула в субботу одержала победу со счетом 75:68 (17:20, 20:15, 18:15, 20:18). Самым результативным игроком встречи стал Дерек Нидхэм из «Бешикташа», который набрал 18 очков.

Таким образом, ЦСКА и «Бешикташ» разыграют между собой пятое место. МБА и УНИКС сыграют в поединке за седьмую позицию.