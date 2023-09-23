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    ЦСКА и «Бешикташ» сыграют в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ МБА ЦСКА УНИКС
    Завершились матчи за 5-8 место в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В первой игре ЦСКА одержал победу над МБА. Встреча завершилась в овертайме со счетом 105:98 (23:25, 22:28, 21:10, 28:31, 11:4). Самыми результативными игроками стали Каспер Уэйр из ЦСКА и Александр Хоменко из МБА, оба внесли в актив своих команд 21 очко.

    В другой игре турецкий «Бешикташ» обыграл российский УНИКС. Команда из Стамбула в субботу одержала победу со счетом 75:68 (17:20, 20:15, 18:15, 20:18). Самым результативным игроком встречи стал Дерек Нидхэм из «Бешикташа», который набрал 18 очков.

    Таким образом, ЦСКА и «Бешикташ» разыграют между собой пятое место. МБА и УНИКС сыграют в поединке за седьмую позицию.

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