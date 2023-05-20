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    «Майами» одержал вторую победу над «Бостоном»

    Баскетбол Бостон Селтикс Майами Хит НБА
    «Майами» выиграл на выезде у «Бостона» в рамках второго матча финала Восточной конференции НБА.

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    Встреча завершилась со счетом 111:105 (24:25, 30:25, 21:33, 36:22) в пользу «Хит».

    В четвертой четверти «Майами» отыгрался и вышел вперед благодаря мощному рывку — 24:9.

    Одним из лучших в составе «Майами» был Джимми Батлер, в активе которого 27 очков, 8 подборов и 6 передач.

    В составе гостей больше 20 очков также набрали Калеб Мартин (25) и Бэм Адебайо (22), который при этом отметился 17 подборами и 9 передачами.

    Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум стал автором трипл-дабла из 34 очков и 13 подборов.

    Третий матч серии пройдет 22 мая на площадке «Майами».

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