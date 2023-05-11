Перасович: Мы очень рады вернуть себе преимущество домашней площадки

Главный тренерпрокомментировал победу над(82:81) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравления моим игрокам, сегодня они выдали отличный матч. "Локо" очень сильно проводит плей-офф, у них отличный тренер, так что у меня не было сомнений, что они будут изо всех сил бороться за каждый мяч. Я очень доволен результатом.

"Локо" играет очень агрессивно. Им удалось очень быстро ликвидировать наш отрыв, созданный в первой четверти. Нам было очень сложно сдержать их рывок, но выиграв несколько очень важных подборов и, тем самым, остановив их быстрые отрывы, мы смогли это сделать. Конечно, хотелось бы выигрывать матчи менее нервно, но я отмечу характер наших ребят, особенно Винса Хантера.

Мы очень рады вернуть себе преимущество домашней площадки. У "Локомотива" на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки. Не считаю, что отсутствие Уайта в концовке повлияло. Ребята делились ос мной мячом. Когда я открывался, мне удалось набрать много очков, я очень рад», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится также в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск.