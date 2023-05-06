«Бостон» повел в серии с «Филадельфией», «Денвер» уступил «Финиксу»

За океаном состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон» одержал выездную победу над «Филадельфией» со счетом 114:102 (28:29, 29:21, 31:27, 26:25).

Одним из лучших в составе «Селтикс» был Джейсон Тейтум, в активе которого 27 очков и 10 подборов. Джейлен Браун к 23 очкам добавил 7 подборов.

У «Филадельфии» самым активным был Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Четвертый матч серии состоится 7 мая.

«Финикс» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 121:114 (29:31, 38:21, 23:36, 31:26).

Лидер хозяев Девин Букер набрал 47 очков и сделал 9 передач, а Кевин Дюрэнт собрал коллекцию из 39 очков, 9 подборов и 8 передач.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 17 подборов и 17 передач.

Счет в серии 2-1 в пользу «Денвера». Четвертый матч состоится 8 мая.