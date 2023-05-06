ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4
  • 08:04
    • «Каролина» разгромила «Нью-Джерси» во втором матче серии
  • 23:58
    • Карацев не смог пробиться в финал «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    «Бостон» повел в серии с «Филадельфией», «Денвер» уступил «Финиксу»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс Финикс Санз
    За океаном состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф НБА.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Бостон» одержал выездную победу над «Филадельфией» со счетом 114:102 (28:29, 29:21, 31:27, 26:25).

    Одним из лучших в составе «Селтикс» был Джейсон Тейтум, в активе которого 27 очков и 10 подборов. Джейлен Браун к 23 очкам добавил 7 подборов.

    У «Филадельфии» самым активным был Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Четвертый матч серии состоится 7 мая.

    «Финикс» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 121:114 (29:31, 38:21, 23:36, 31:26).

    Лидер хозяев Девин Букер набрал 47 очков и сделал 9 передач, а Кевин Дюрэнт собрал коллекцию из 39 очков, 9 подборов и 8 передач.

    Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 17 подборов и 17 передач.

    Счет в серии 2-1 в пользу «Денвера». Четвертый матч состоится 8 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Россонери» не дадут конкурентам уйти в отрыв
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
  • «Ростов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Свентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •