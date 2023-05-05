«Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Лейкерс»

одержал домашнюю победу надво втором матче второго раунда плей-офф НБА.

Игра завершилась со счетом 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20) в пользу «Уорриорз».

Одним из лучших в составе «Голден Стэйт» был Клэй Томпсон, набравший 30 очков. Стефен Карри оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 передач, а Дрэймонд Грин к 11 очкам добавил 11 подборов и 9 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 23 очками и 7 подборами.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч состоится 7 мая, начало — в 03:30 мск.