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    «Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Лейкерс»

    Баскетбол Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс НБА
    «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА.

    «Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс» во втором матче серии
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    «Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс» во втором матче серии

    Игра завершилась со счетом 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20) в пользу «Уорриорз».

    Одним из лучших в составе «Голден Стэйт» был Клэй Томпсон, набравший 30 очков. Стефен Карри оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 передач, а Дрэймонд Грин к 11 очкам добавил 11 подборов и 9 передач.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 23 очками и 7 подборами.

    Счет в серии стал 1-1. Третий матч состоится 7 мая, начало — в 03:30 мск.

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