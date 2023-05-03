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    Эмбиид — лучший игрок сезона в НБА

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс Милуоки Бакс
    В НБА назвали лучшего игрока регулярного чемпионата. Им стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который получил награду впервые в карьере.

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    73 журналиста из 100 отдали Эмбииду первое место. Вторым стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который побеждал последние два сезона. Третий — форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

    Отметим, что Эмбиид стал пятым игроком в истории «Филадельфии», который получил самую престижную индивидуальную награду.

    В этом сезоне он сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

    «Филадельфия» в первом раунде плей-офф НБА прошла «Бруклин». Она выиграла и первый матч второго раунда у «Бостона».

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