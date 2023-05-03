Эмбиид — лучший игрок сезона в НБА

В НБА назвали лучшего игрока регулярного чемпионата. Им стал центровой «Филадельфии», который получил награду впервые в карьере.

73 журналиста из 100 отдали Эмбииду первое место. Вторым стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который побеждал последние два сезона. Третий — форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Отметим, что Эмбиид стал пятым игроком в истории «Филадельфии», который получил самую престижную индивидуальную награду.

В этом сезоне он сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

«Филадельфия» в первом раунде плей-офф НБА прошла «Бруклин». Она выиграла и первый матч второго раунда у «Бостона».