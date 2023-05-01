«Голден Стэйт» вышел во второй раунд, «Майами» выиграл первый матч против «Нью-Йорка»

Стефен Карри Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком матча стал лидер гостей Стефен Карри, набравший 50 очков.
У хозяев паркета литовец Домантас Сабонис набрал 22 очка.
«Голден Стэйт» выиграл серию со счетом 4-3. Во втором раунде действующий чемпион НБА сыграет с «Лейкерс».
«Майами» обыграл «Нью-Йорк» на выезде в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 108:101 (21:32, 29:23, 31:20, 27:26).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Ар Джей Барретт, набравший 26 очков. Его одноклубник Джален Брансон добавил 25 очков.
Лидер «Майами» Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.
«Майами» повел в серии — 1-0. Второй матч состоится в Нью-Йорке 3 мая.