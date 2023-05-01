Кущенко: Это проект «Локо», который они декларировали три-четыре года назад, когда доверяли молодым в ущерб результату

Президент Единой лиги ВТБпрокомментировал победув седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против(103:100).

«Уникальная серия, в целом обе уникальные — в обоих полуфиналах все решается в семи матчах.

Это проект "Локо", который они декларировали три-четыре года назад, когда доверяли молодым в ущерб результату. Сегодня они выиграли самую важную для них встречу. Щербенев, Мартюк, Емченко стали ключевыми игроками в победной серии с ЦСКА», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Таким образом, «Локомотив» выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-3, а ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем пары УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург).