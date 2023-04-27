«Нью-Йорк» и «Майами» преодолели барьер первого раунд плей-офф НБА

на своей площадке проигралв пятом матче серии первого раунда плей‑офф НБА со счетом 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19).

В составе победителей самым результативным игроком стал защитник Джален Брансон, набравший 23 очка.

«Нью‑Йорк» выиграл серию со счетом 4–1 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Майами».

«Майами» выиграл у «Милуоки» в овертайме пятого матча со счетом 128:126 ОТ (36:33, 27:36, 23:33, 32:16, 10:8).

У победителей Джимми Батлер набрал 42 очка. Греческий форвард проигравших Яннис Адетокунбо оформил дабл‑дабл — 38 очков и 20 подборов.

«Майами» выиграл серию со счетом 4–1.

«Мемфис» победил «Лейкерс» — 116:99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23).

У победителей Десмонд Бэйн набрал 33 очка и 10 подборов. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл‑дабл — 15 очков и 10 подборов. Энтони Дэвис набрал 31 очко и 19 подборов.

«Лейкерс» ведут в серии со счетом 3–2. Шестой матч запланирован на 28 апреля.

«Сакраменто» на своей площадке проиграл «Голден Стэйт» — 116:123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24).

Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

«Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3–2. Следующий матч команды должны провести 28 апреля.