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    Перасович: Поздравляю «Зенит», он заслужил победу

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Зенит
    Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (71:83) в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

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    Единая лига ВТБ

    «Поздравляю "Зенит", он заслужил победу. Теперь счет в серии 2-1, нам нужно лучше подготовиться к следующей игре и попробовать победить. У "Зенита" отличная команда, лучший российский состав, глубокая ротация. Начало четвертой четверти — решающий момент игры, в эти минуты наши решения в нападении были плохими, к тому же, соперник попал несколько важных бросков.

    Нужно проанализировать, что произошло, и постараться больше не допускать их в будущем. Что касается Рэйнольдса, то он рано получил три фола, а это важный игрок для нас. Сегодня ему дали два быстрых фола в нападении. "Зенит" его провоцировал, и он отреагировал не лучшим образом», — приводит слова Перасович официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч полуфинальной серии состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге.

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