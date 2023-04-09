ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок
  • 08:12
    • Адесанья вернул себе пояс в среднем весе, нокаутировав Перейру во втором раунде
    Все новости спорта

    «Денвер» уступил «Юте», «Клипперс» обыграли «Портленд»

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс Юта Джаз
    «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Юте» со счетом 114:118 (19:32, 36:26, 40:31, 19:29).

    Никола Йокич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич

    Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Юты» Очай Агбаджи — 28 очков.

    Лидер «Денвера» Никола Йокич провел на паркете 26 минут, за которые набрал 6 очков, собрал 10 подборов и отдал 10 результативных передач.

    «Денвер» потерпел третье поражение подряд, но с 52 победами продолжает лидировать в Западной конференции. «Юта» с 37 победами — на 12-й строчке.

    «Клипперс» на своем паркете одолели «Портленд» со счетом 136:125 (26:33, 38:37, 45:26, 27:29)

    Самым результативным в составе победителей был Кавай Леонард, набравший 27 очков. В активе Нормана Пауэлла 23 очков, Расселла Уэстбрука — 20.

    У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Кевин Нокс — 30 очков.

    В другом матче «Миннесота» обыграл «Сан-Антонио» — 151:131 (35:33, 45:33, 39:23, 32:40).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли Адесанья реванш у Перейры?
  • Адесанья — Перейра. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Продлит ли «Арсенал» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • ЦСКА сенсационно потеряет очки в матче с «Химками»?
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.42
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •