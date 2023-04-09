«Денвер» уступил «Юте», «Клипперс» обыграли «Портленд»

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Юты» Очай Агбаджи — 28 очков.
Лидер «Денвера» Никола Йокич провел на паркете 26 минут, за которые набрал 6 очков, собрал 10 подборов и отдал 10 результативных передач.
«Денвер» потерпел третье поражение подряд, но с 52 победами продолжает лидировать в Западной конференции. «Юта» с 37 победами — на 12-й строчке.
«Клипперс» на своем паркете одолели «Портленд» со счетом 136:125 (26:33, 38:37, 45:26, 27:29)
Самым результативным в составе победителей был Кавай Леонард, набравший 27 очков. В активе Нормана Пауэлла 23 очков, Расселла Уэстбрука — 20.
У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Кевин Нокс — 30 очков.
В другом матче «Миннесота» обыграл «Сан-Антонио» — 151:131 (35:33, 45:33, 39:23, 32:40).