Секулич: Сегодняшняя игра была полна тяжелой борьбы

Главный тренердал свой комментарий относительно поединка против(77:72).

«Сегодняшняя игра была полна тяжелой борьбы. Мы почувствовали, что соперник здорово прибавил с точки зрения физического контакта, что заставляло нас совершать ошибки и принимать неправильные решения.

Именно поэтому я особенно горд за своих ребят, что они возвращаются в Краснодар, имея в запасе две победы», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.