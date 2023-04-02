Секулич: Сегодняшняя игра была полна тяжелой борьбы

«Сегодняшняя игра была полна тяжелой борьбы. Мы почувствовали, что соперник здорово прибавил с точки зрения физического контакта, что заставляло нас совершать ошибки и принимать неправильные решения.
Именно поэтому я особенно горд за своих ребят, что они возвращаются в Краснодар, имея в запасе две победы», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Таким образом, «Локомотив-Кубань» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.
Таким образом, «Локомотив-Кубань» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.