Лукич: Нам не хватает ротации — двух игроков стартовой пятерки и игрока первой замены

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче против(72-77).

«Локомотив-Кубань — молодцы! Взяли вторую подряд победу на нашей площадке. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас на этом матче. И спасибо моим ребятам за нереальную энергию и желание выиграть и первую, и вторую игру.

Видно, что нам не хватает ротации — двух игроков стартовой пятерки и игрока первой замены. Пытаемся компенсировать их отсутствие, и до какого-то момента нам хватает сил. А потом накапливается усталость, начинаем совершать ошибки, и получается много мелких непонятных моментов.

Я вижу, что делает мой коллега — он ломает нашу игру ритмом. Тем не менее, будем бороться и в Краснодаре с высоко поднятой головой», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.