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    Лукич: Нам не хватает ротации — двух игроков стартовой пятерки и игрока первой замены

    Баскетбол Лига ВТБ Нижний Новгород Локомотив-Кубань
    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение в матче против «Локомотива-Кубани» (72-77).

    Зоран Лукич
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    Зоран Лукич

    «Локомотив-Кубань — молодцы! Взяли вторую подряд победу на нашей площадке. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас на этом матче. И спасибо моим ребятам за нереальную энергию и желание выиграть и первую, и вторую игру.

    Видно, что нам не хватает ротации — двух игроков стартовой пятерки и игрока первой замены. Пытаемся компенсировать их отсутствие, и до какого-то момента нам хватает сил. А потом накапливается усталость, начинаем совершать ошибки, и получается много мелких непонятных моментов.

    Я вижу, что делает мой коллега — он ломает нашу игру ритмом. Тем не менее, будем бороться и в Краснодаре с высоко поднятой головой», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, «Локомотив-Кубань» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.

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