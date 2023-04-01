Вичентич: С начала и до конца матча ЦСКА показывал, почему является главным фаворитом на победу в турнире

Главный тренерподвел итог матча против(68:103).

«С начала и до конца матча ЦСКА показывал, почему является главным фаворитом на победу в турнире. Мы не находили ответа на быстрые отрывы соперников, для нас стало огромной проблемой забрать мяч, даже когда удавалось отзащищаться.

ЦСКА взял 18 подборов на нашем щите, это огромное количество. Против любой команды с такими показателями выиграть сложно. Ничего. Мы знали качество и силу ЦСКА.

Хотели поиграть с удовольствием. Правда, когда проигрываешь "-35", удовольствия никакого нету. Надеюсь, через два дня будем лучше, покажем, зачем мы вышли в плей-офф», — приводит слова Вичентича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии до трех побед 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 2 апреля в Москве и начнется в 14:00 мск.