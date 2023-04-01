ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» заслуживал большего. Как погоня за «Ман Сити» сломала команду Клоппа
    Все новости спорта

    Вичентич: С начала и до конца матча ЦСКА показывал, почему является главным фаворитом на победу в турнире

    Баскетбол Лига ВТБ Автодор ЦСКА
    Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич подвел итог матча против ЦСКА (68:103).

    Бранислав Вичентич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бранислав Вичентич

    «С начала и до конца матча ЦСКА показывал, почему является главным фаворитом на победу в турнире. Мы не находили ответа на быстрые отрывы соперников, для нас стало огромной проблемой забрать мяч, даже когда удавалось отзащищаться.

    ЦСКА взял 18 подборов на нашем щите, это огромное количество. Против любой команды с такими показателями выиграть сложно. Ничего. Мы знали качество и силу ЦСКА.

    Хотели поиграть с удовольствием. Правда, когда проигрываешь "-35", удовольствия никакого нету. Надеюсь, через два дня будем лучше, покажем, зачем мы вышли в плей-офф», — приводит слова Вичентича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

  • Райкович: Были достаточно серьезны, старательны в защите и на подборе
  • Читайте по теме

    • Таким образом, счет в серии до трех побед 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 2 апреля в Москве и начнется в 14:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» победную серию «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Динамо» дожмет южан
  • «Динамо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Спартак» обыграет удобного соперника?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Франклин — Джошуа
  • Бокс
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эльче — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •