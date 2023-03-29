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    Базаревич уволен из «Самары»

    Баскетбол Лига ВТБ
    «Самара» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера команды Сергея Базаревича.

    Единая лига ВТБ
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    Единая лига ВТБ

    Сообщается, что контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

    «Дебютный для клуба сезон в Единой лиге ВТБ завершился не совсем так, как нам бы хотелось: "Самара" не смогла пробиться в плей-офф. Можно назвать немало причин, почему нам не удалось решить эту задачу. Но мы все, весь клуб как организация, получили за этот год огромный опыт.

    В том числе и благодаря Сергею Базаревичу. Это один из лучших российских специалистов, поработавший и с национальной сборной, и в европейских командах. Безусловно, его приглашение на пост главного тренера команды год назад было логичным. Тем более в Самаре его помнят и любят по прежней работе.

    Но сезон завершился, мы совместно с Сергеем Валериановичем подробно обсудили его итоги и решили, что, поскольку основная задача по выходу в плей-офф командой под его руководством решена не была, правильным будет прекратить наше сотрудничество.

    Мы благодарны ему за этот сезон. И всегда будем рады видеть Сергея Валериановича в Самаре!» — сказал президент «Самары» Камо Погосян.

    Напомним, «Самара» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стала десятой и не смогла пробиться в плей-офф.

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