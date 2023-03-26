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    Паскуаль: Заслужили победу над УНИКСом

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит УНИКС
    Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом (83:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Я думаю, что для болельщиков это была неплохая игра. Обе команды старались хорошо играть в обороне и в нападении за один матч до старта плей-офф.

    Мы начали не так хорошо, в начале матча играли слишком напряженно, поэтому за первую четверть команда совершила пять потерь. Это слишком много.

    Но шаг за шагом мы начали чувствовать свою игру, это все началось с защиты, а уже во второй половине, я думаю, мы выглядели лучше и в итоге заслужили эту победу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Напомним, уже известно, что в 1/4 финала плей-офф «Зенит» сыграет против МБА.

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