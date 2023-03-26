Паскуаль: Заслужили победу над УНИКСом

Наставникпрокомментировал победу над(83:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, что для болельщиков это была неплохая игра. Обе команды старались хорошо играть в обороне и в нападении за один матч до старта плей-офф.

Мы начали не так хорошо, в начале матча играли слишком напряженно, поэтому за первую четверть команда совершила пять потерь. Это слишком много.

Но шаг за шагом мы начали чувствовать свою игру, это все началось с защиты, а уже во второй половине, я думаю, мы выглядели лучше и в итоге заслужили эту победу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, уже известно, что в 1/4 финала плей-офф «Зенит» сыграет против МБА.