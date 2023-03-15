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    В Евролиге высказались о возможном возвращении российских команд в турнир

    Баскетбол Евролига УНИКС ЦСКА Зенит
    Диего Фернандес, который является директором Евролиги по коммуникациям, ответил на вопрос о возможном возвращении в турнир российских команд.

    Решение о приостановке участия российских команд в турнирах было принято 28 февраля
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    Решение о приостановке участия российских команд в турнирах было принято 28 февраля

    «Никаких обновлений по этому вопросу не поступало, поэтому отстранение российских команд остается в силе до дальнейшего развития событий», — приводит слова Диего Фернандеса РИА Новости Спорт.

    Напомним, решение о приостановке участия российских команд в турнирах было принято 28 февраля. От участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», от Кубка Европы отстранили краснодарский «Локомотив-Кубань». Результаты матчей с участием российских команд были аннулированы.

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