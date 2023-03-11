«Филадельфия» выиграла у «Портленда», «Денвер» уступил «Торонто», несмотря на трипл-дабл Йокича

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Филадельфия» выиграла на своей площадке у «Портленда» — 120:119.

Лучшим в этой игре был центровой хозяев Джоэл Эмбиид, набравший 39 очков. Камерунец стал автором решающего броска за секунду до финальной сирены, когда его команда проигрывала с разницей в одно очко.

В составе «Филадельфии» также выделялся Джеймс Харден, в активе которого 19 очков, 9 подборов и 8 передач.

У «Портленда» 34 очка набрал Анферни Саймонс. Лидер гостей Дэмиан Лиллард оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 передач.

«Филадельфия» продлила победную серию до четырех матчей.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Торонто» — 122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22).

Разыгрывающий защитник калифорнийской команды Д’Анджело Расселл набрал 28 очков и сделал 9 передач.

В составе «Торонто» самым результативным стал Скотти Барнс, набравший 32 очка.

«Лейкерс», в составе которых из-за травмы отсутствовал Леброн Джеймс, выиграли четыре из пяти последних матчей.

«Сан-Антонио» одержал домашнюю победу над «Денвером» — 128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27).

«Денвер» впервые в сезоне проиграл матч, в котором Никола Йокич оформил трипл-дабл. На этот раз сербский центровой набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 11 передач.

«Сан-Антонио» перед встречей с «Денвером» проиграл в 18 из 20 последних матчей.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Филадельфия» — «Портленд» — 120:119 (29:37, 27:34, 29:25, 35:23)

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27)

«Миннесота» — «Бруклин» — 123:124 OT (33:26, 35:34, 20:37, 26:17, 9:10)

«Майами» — «Кливленд» — 119:115 (27:26, 23:33, 32:30, 37:26)

«Вашингтон» — «Атланта» — 107:114 (29:24, 21:32, 25:29, 32:29)

«Лейкерс» — «Торонто» — 122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22)