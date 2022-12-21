«Голден Стэйт» разгромно уступил «Нью-Йорку», «Юта» победила «Детройт»

на своей площадке победилив матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:94 (33:25, 36:31, 31:25, 32:13).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 26 очков.

У «Голден Стэйт» пропустили встречу лидеры команды Стефен Карри и Эндрю Уиггинс, которые восстанавливаются от травм.

«Нью-Йорк» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НБА, «Голден Стэйт» идет на 11-й строчке Запада.

В другой игре «Детройт» дома уступил «Юте» — 111:126 (24:31, 36:30, 25:34, 26:31).

В составе гостей финский форвард Лаури Маркканен набрал 38 очков. У хозяев паркета 20-летний Джейден Айви завершил встречу с 30 очками в активе.

«Детройт» потерпел третье поражение подряд и занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции. «Юта» идет на восьмой строчке «Запада».

Результаты остальных поединков игрового дня:

«Майами» — «Чикаго» — 103:113 (21:31, 36:21, 20:36, 26:25)

«Финикс» — «Вашингтон» — 110:113 (30:27, 18:26, 30:27, 32:33)