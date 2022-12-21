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    «Голден Стэйт» разгромно уступил «Нью-Йорку», «Юта» победила «Детройт»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Вашингтон Уизардс Майами Хит Чикаго Буллз Детройт Пистонс Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс
    «Нью-Йорк» на своей площадке победили «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:94 (33:25, 36:31, 31:25, 32:13).

    Лаури Маркканен
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    Лаури Маркканен

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 26 очков.

    У «Голден Стэйт» пропустили встречу лидеры команды Стефен Карри и Эндрю Уиггинс, которые восстанавливаются от травм.

    «Нью-Йорк» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НБА, «Голден Стэйт» идет на 11-й строчке Запада.

    В другой игре «Детройт» дома уступил «Юте» — 111:126 (24:31, 36:30, 25:34, 26:31).

    В составе гостей финский форвард Лаури Маркканен набрал 38 очков. У хозяев паркета 20-летний Джейден Айви завершил встречу с 30 очками в активе.

    «Детройт» потерпел третье поражение подряд и занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции. «Юта» идет на восьмой строчке «Запада».

    Результаты остальных поединков игрового дня:

    «Майами» — «Чикаго» — 103:113 (21:31, 36:21, 20:36, 26:25)
    «Финикс» — «Вашингтон» — 110:113 (30:27, 18:26, 30:27, 32:33)

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