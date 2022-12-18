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    «Милуоки» разгромил «Юту», 58 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Нью-Орлеан»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Кливленд Кавальерс Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Майами Хит Финикс Санз Юта Джаз Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс Вашингтон Уизардс
    «Милуоки» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:97 (27:22, 29:25, 36:36, 31:14).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Бобби Портис — 22 очка и 14 подборов.

    У «Джаз» больше всех набрали Малик Бизли и Лаури Маркканен — по 18 очков.

    В параллельном поединке «Финикс» выиграл у «Нью-Орлеана» со счетом 118:114 (27:34, 19:29, 38:26, 34:25).

    Самым ярким игроком встречи стал защитник хозяев паркета Девин Букер, который набрал 58 очков, у следующего по результативности игрока хозяев Криса Пола только 18 баллов.

    У «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 30 очков, а Си Джей Макколлум — 27 очков.

    Набранные Букером 58 баллов не стали для него личным рекордом в НБА, в 2017 году баскетболист набрал в матче против «Бостона» 70 очков.

    Другие результаты игрового дня:

    «Клипперс» — «Вашингтон» — 102:93 (20:28, 30:29, 22:18, 30:18)
    «Сан-Антонио» — «Майами» — 101:111 (28:25, 27:27, 29:28, 17:31)
    «Кливленд» — «Даллас» — 100:99 OT (27:29, 20:20, 20:26, 29:21, 4:3)
    «Оклахома» — «Мемфис» — 115:109 (25:21, 39:22, 27:33, 24:33)
    «Хьюстон» — «Портленд» — 95:107 (27:33, 24:24, 14:28, 30:22)

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