ЦСКА взял верх над «Самарой», одержав 16-ю победу подряд

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыгралсо счетом 95:82 (22:20, 21:20, 31:24, 21:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач оформил Алексей Швед.

В составе «Самары» 19 очков набрал Малкольм Томас, еще по 12 баллов на свой счёт записали Антон Карданахишвили и Кей Си Риверс.

Красно-синие держали 16-ю победу подряд со старта чемпионата и сохраняют первое место в таблице.

Следующий матч ЦСКА проведёт 16 декабря в Москве против «Локомотива-Кубань». «Самара» в этот же день сыграет в Красноярске с местным «Енисеем».

Все прогнозы на баскетбол

В другом матче игрового дня «Парма» на своей площадке победила «Минск» — 85:62 (23:10, 23:19, 19:12, 20:21)

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 22 очка. Ещё 17 баллов на счету Брайона Аллена.

В составе «Минска» 10 очков набрал Даниил Борисевич, по восемь баллов набросали Суприм Ханна и Бенджамин-Павел Дуду.

«Парма-Пари» 17 декабря дома сыграет против казахстанской «Астаны». «Минск» на следующий день сыграет в столице Беларуси с московской МБА.

Все прогнозы на НБА

Еще в одном матче «Астана» на своей площадке обыграла саратовский «Автодор» — 70:69 (21:19, 12:23, 19:20, 18:7)

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист победителей Даниил Аксенов — 24 очка.

В составе саратовской команды 19 очков набрал Малик Ньюмэн.

«Астана» прервала серию из 10 поражений подряд. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор» находится на девятой строчке.