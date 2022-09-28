Тренер сборной Испании: Евролиге будет не хватать российских клубов

Наставник сборной Испании ирассказал, что клубы Евролиги стали сильнее за счёт подписания игроков из, которых в этом году не допустили до участия в турнире.

Помимо Евробаскета в этом году итальянский специалист выигралиеще и Еврокубок с «Виртусом».

«Еврокубок — сложный и длинный турнир. Нам противостояли очень сильные команды, включая "Валенсию" и "Партизан".

Оба этих коллектива формировались с прицелом под Евролигу. Так что мы завоевали заветную путевку в условиях высокой конкуренции.

Понимаю, что в Евролиге будет еще труднее. Предыдущий год показал, что практически все участники регулярного сезона борются за место в топ-8, а формат с участием 18 клубов не оставляет времени на тренировки.

У нас будет супернасыщенный график. Еще я бы отметил, что все клубы турнира здорово комплектовались этим летом. В особенности за счет игроков ЦСКА, "Зенита" и УНИКСа, которые неожиданно стали доступны на рынке.

Безусловно, европейские турниры многое потеряли из-за исключения российских команд из Евролиги. Российские команды очень сильные, не только в плане состава, но и как организации», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».