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    Тренер сборной Испании: Евролиге будет не хватать российских клубов

    Баскетбол Евролига Еврокубок УНИКС ЦСКА Зенит Виртус
    Наставник сборной Испании и «Виртуса» Серджио Скариоло рассказал, что клубы Евролиги стали сильнее за счёт подписания игроков из ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, которых в этом году не допустили до участия в турнире.

    Серджио Скариоло
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    Серджио Скариоло

    Помимо Евробаскета в этом году итальянский специалист выигралиеще и Еврокубок с «Виртусом».

    «Еврокубок — сложный и длинный турнир. Нам противостояли очень сильные команды, включая "Валенсию" и "Партизан".

    Оба этих коллектива формировались с прицелом под Евролигу. Так что мы завоевали заветную путевку в условиях высокой конкуренции.

    Понимаю, что в Евролиге будет еще труднее. Предыдущий год показал, что практически все участники регулярного сезона борются за место в топ-8, а формат с участием 18 клубов не оставляет времени на тренировки.

    У нас будет супернасыщенный график. Еще я бы отметил, что все клубы турнира здорово комплектовались этим летом. В особенности за счет игроков ЦСКА, "Зенита" и УНИКСа, которые неожиданно стали доступны на рынке.

    Безусловно, европейские турниры многое потеряли из-за исключения российских команд из Евролиги. Российские команды очень сильные, не только в плане состава, но и как организации», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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