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    «Зенит» вырвал у ЦСКА победу в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит ЦСКА
    Петербургский «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ вырвал победу у столичного ЦСКА со счетом 71:70.

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    За 9 секунд до конца матча армейцы вели с преимущество в 2 очка, но не смогли по правилам ввести мяч в игру с боковой линии.

    Игроки «Зенита» получили права на атаку, закончившуюся точным трехочковым броском за 2 секунды до конца основного времени.

    В составе москвичей самым результативным игроком встречи стал центровой Никола Милутинов, который набрал 22 очка.

    У «Зенита» 20 очков на счету форварда Томаша Уимбуша, который и реализовал решающий бросок.

    «Зенит» выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые в своей истории.

    Ранее УНИКС в матче за 3-е место победил сербский «Партизан» (83:77). В матче за пятое место «Локомотив-Кубань» переиграл сербскую «Мегу» со счетом 95:93.

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