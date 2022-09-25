«Зенит» вырвал у ЦСКА победу в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

Петербургскийв финале Суперкубка Единой лиги ВТБ вырвал победу у столичногосо счетом 71:70.

За 9 секунд до конца матча армейцы вели с преимущество в 2 очка, но не смогли по правилам ввести мяч в игру с боковой линии.

Игроки «Зенита» получили права на атаку, закончившуюся точным трехочковым броском за 2 секунды до конца основного времени.

В составе москвичей самым результативным игроком встречи стал центровой Никола Милутинов, который набрал 22 очка.

У «Зенита» 20 очков на счету форварда Томаша Уимбуша, который и реализовал решающий бросок.

«Зенит» выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые в своей истории.

Ранее УНИКС в матче за 3-е место победил сербский «Партизан» (83:77). В матче за пятое место «Локомотив-Кубань» переиграл сербскую «Мегу» со счетом 95:93.