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    Турция пригрозила бойкотом Евробаскета

    Баскетбол Сборная Турции
    Большим скандалом завершился матч 3-го тура Евробаскета-2022 между сборными Грузии и Турции. Напомним, что хозяева одержали сенсационную победу — 88:83 ОТ.

    Турция пригрозила бойкотом Евробаскета
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    Турция пригрозила бойкотом Евробаскета

    В 4-й четверти произошла потасовка между грузином Дудой Санадзе и турком Фурканом Коркмазом. В результате оба игрока были удалены с площадки. Во время этого эпизода болельщики с арены начали бросать на площадку различные предметы. Игра была остановлена примерно на 10 минут.

    После игры в сборной Турции заявили, что на Коркмаза напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены». По словам главного тренера турецкой сборной Хакана Демира, нападавшими были три игрока сборной Грузии, среди которых оказался и удаленный Санадзе, а также полицейские, призванные обеспечивать порядок на матче.

    «Когда Коркмаз шёл по коридору в раздевалку с наши тренером, на него напали не участвовавшие в матче игроки сборной Грузии вместе с удалённым игроком и полицией. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией.

    Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам ФИБА. Не позволяйте никому обманывать себя и считать нас глупыми. Нам предоставят все видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если нам не предоставят записи с камер, мы покинем турнир», — цитирует Демира Eurohoops.

    Чемпионат Европы по баскетболу стартовал 1 сентября. Турнир проходит в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

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