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    Итудис: «Нижнему Новгороду» удалось оказать достойное сопротивление

    Баскетбол ЦСКА Нижний Новгород Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение победе в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (88:75, 3-0).

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    Армейцы выиграли серию 3-0 и вышли в полуфинал турнира.

    «Поздравляю свою команду с победой и с тем, что нам удалось взять серию со счетом 3:0.

    Речь не просто о цифрах 3:0, речь о борьбе, в которой мы одерживали победы от игры к игре.

    В том числе, поздравляю и "Нижний Новгород" с тем, что им удалось оказать достойное сопротивление. Эта серия поможет нам сделать шаг вперед.

    Не будем забывать, что не так давно в нашем составе произошло несколько изменений, и мы еще находимся в поиске нашей лучшей игры.

    Мы хотели завершить эту серию сегодня. Во второй половине позволили сопернику набрать только 30 очков, не давали им создавать ситуации и реализовать те броски, которые они задумали.

    Мы выглядели лучше в защите, мы играли умно и заслужили победу», — сказал Итудис пресс-службе турнира.

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