Итудис: «Нижнему Новгороду» удалось оказать достойное сопротивление

Армейцы выиграли серию 3-0 и вышли в полуфинал турнира.
«Поздравляю свою команду с победой и с тем, что нам удалось взять серию со счетом 3:0.
Речь не просто о цифрах 3:0, речь о борьбе, в которой мы одерживали победы от игры к игре.
В том числе, поздравляю и "Нижний Новгород" с тем, что им удалось оказать достойное сопротивление. Эта серия поможет нам сделать шаг вперед.
Не будем забывать, что не так давно в нашем составе произошло несколько изменений, и мы еще находимся в поиске нашей лучшей игры.
Мы хотели завершить эту серию сегодня. Во второй половине позволили сопернику набрать только 30 очков, не давали им создавать ситуации и реализовать те броски, которые они задумали.
Мы выглядели лучше в защите, мы играли умно и заслужили победу», — сказал Итудис пресс-службе турнира.