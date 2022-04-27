Итудис: «Нижнему Новгороду» удалось оказать достойное сопротивление

Главный тренервысказал мнение победе в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ против(88:75, 3-0).

Армейцы выиграли серию 3-0 и вышли в полуфинал турнира.

«Поздравляю свою команду с победой и с тем, что нам удалось взять серию со счетом 3:0.

Речь не просто о цифрах 3:0, речь о борьбе, в которой мы одерживали победы от игры к игре.

В том числе, поздравляю и "Нижний Новгород" с тем, что им удалось оказать достойное сопротивление. Эта серия поможет нам сделать шаг вперед.

Не будем забывать, что не так давно в нашем составе произошло несколько изменений, и мы еще находимся в поиске нашей лучшей игры.

Мы хотели завершить эту серию сегодня. Во второй половине позволили сопернику набрать только 30 очков, не давали им создавать ситуации и реализовать те броски, которые они задумали.

Мы выглядели лучше в защите, мы играли умно и заслужили победу», — сказал Итудис пресс-службе турнира.