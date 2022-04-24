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    ЦСКА победил «Нижний Новгород» и увеличил отрыв в серии

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА
    ЦСКА выиграл второй матч подряд в серии плей-офф 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Москвичи одолели соперника со счетом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20)..

    Наибольшее количество очков у ЦСКА на счету у Уилльям Клайберна и Николы Милутинова (по 23). Сербский центровой оформил дабл-дабл, добавив к 23 очкам 14 подборов. Самым результативным игроком гостей стал Антон Астапкович (18).

    ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0. Третья игра состоится 27 апреля в Нижнем Новгороде.

    В других четвертьфиналах встречаются краснодарский «Локомотив-Кубань» с пермской «Пармой», петербургский «Зенит» с красноярским «Енисеем», казанский УНИКС с саратовским «Автодором».

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