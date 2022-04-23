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    «Атланта» сократила отставание в серии с «Майами», «Милуоки» вышел вперед в серии с «Чикаго»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Чикаго Буллз Атланта Хоукс Майами Хит
    «Атланта» переиграла «Майами» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 111:110 (22:24, 39:30, 16:31, 34:25).

    «Атланта»
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    Самым результативным у победителей стал Трэй Янг, набравший 24 очка. У проигравших 24 балла заработал Тайлер Хирроу, а Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

    Счет в серии стал 2:1 в пользу «Хит». Четвертая игра в серии состоится 25 апреля на паркете «Хокс».

    Также «Чикаго» на своем паркете проиграл «Милуоки» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 81:111 (17:33, 24:27, 18:30, 22:21).

    Самым результативным игроком «Милуоки» стал американский защитник Грейсон Аллен, набравший 22 очка и сделавший 6 подборов.

    Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал черногорский форвард Никола Вучевич, набравший 19 очков, сделавший шесть подборов и три результативные передачи.

    Счет в серии стал 2:1 в пользу «Бакс». Четвертая игра в серии состоится 24 апреля.

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