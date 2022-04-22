«Даллас» вышел вперед в серии с «Ютой», «Голден Стэйт» находится в шаге от выхода во второй раунд

переигралв третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 126:118 (27:20, 41:31, 29:40, 29:27).

Самым результативным у победителей стал Джейлен Брансон, набравший 31 очко. Отметим, что в составе «Маверикс» отсутствовал Лука Дончич, который продолжает восстанавливаться после растяжения левой икроножной мышцы.

У проигравших 32 очка заработал Донован Митчелл.

«Маверикс» повели в серии — 2:1. Третья игра пройдет вновь на паркете «Джаз» 23 апреля.

Еще в одной игре «Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 118:113 (34:32, 35:27, 18:30, 31:24).

Самыми результативными у победителей стали Стефен Карри и Джордан Пул, набравшие по 27 очков, еще 26 баллов — у Клэя Томпсона. У проигравших дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов сделал Никола Йокич.

Счет в серии стал 3:0 в пользу «Уорриорз». Четвертый матч пройдет вновь на паркете «Наггетс» — 24 апреля.

Также «Мемфис» обыграл «Миннесоту» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 104:95 (21:39, 23:12, 23:32, 37:12).

Отметим, что по ходу матча «Мемфис» уступал с разницей в 26 очков.

Самым результативным в составе «Гриззлис» стал Десмонд Бейн, набравший 26 очков. Джа Морант оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов, 10 передач. У проигравших 22 очка заработал Д`Анджело Расселл.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Мемфиса». Четвертый матч серии пройдет в ночь на 24 апреля.