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    «Даллас» вышел вперед в серии с «Ютой», «Голден Стэйт» находится в шаге от выхода во второй раунд

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Юта Джаз
    «Даллас» переиграл «Юту» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 126:118 (27:20, 41:31, 29:40, 29:27).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным у победителей стал Джейлен Брансон, набравший 31 очко. Отметим, что в составе «Маверикс» отсутствовал Лука Дончич, который продолжает восстанавливаться после растяжения левой икроножной мышцы.

    У проигравших 32 очка заработал Донован Митчелл.

    «Маверикс» повели в серии — 2:1. Третья игра пройдет вновь на паркете «Джаз» 23 апреля.

    Еще в одной игре «Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 118:113 (34:32, 35:27, 18:30, 31:24).

    Самыми результативными у победителей стали Стефен Карри и Джордан Пул, набравшие по 27 очков, еще 26 баллов — у Клэя Томпсона. У проигравших дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов сделал Никола Йокич.

    Счет в серии стал 3:0 в пользу «Уорриорз». Четвертый матч пройдет вновь на паркете «Наггетс» — 24 апреля.

    Также «Мемфис» обыграл «Миннесоту» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 104:95 (21:39, 23:12, 23:32, 37:12).

    Отметим, что по ходу матча «Мемфис» уступал с разницей в 26 очков.

    Самым результативным в составе «Гриззлис» стал Десмонд Бейн, набравший 26 очков. Джа Морант оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов, 10 передач. У проигравших 22 очка заработал Д`Анджело Расселл.

    Счет в серии стал 2:1 в пользу «Мемфиса». Четвертый матч серии пройдет в ночь на 24 апреля.

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