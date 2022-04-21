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    «Чикаго» сравнял счет в серии против «Милуоки», «Филадельфия» снова обыграла «Торонто» в плей-офф НБА

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    «Милуоки» проиграл «Чикаго» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 110:114 (28:29, 21:34, 31:24, 30:27).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал Демар Дерозан, в активе которого 41 очко, 7 подборов и 4 передачи.

    У «Милуоки» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 33 очком. Также грек совершил 18 подборов и сделал 9 передач.

    Счет в серии стал ничейным — 1:1. Третий матч серии состоится в ночь на субботу, 23 апреля.

    «Филадельфия» обыграла «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 104:101 ОТ (19:29, 27:27, 28:19, 21:20, 9:6).

    Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл 33 очков и 13 подборов. У «Рэпторс» больше всех набрал О Джи Ануноби — 26 очков.

    Счет в серии стал — 3:0. Четвертая и, возможно, последняя игра в серии состоится 23 апреля

    Также «Бостон» переиграл «Бруклин» (114:107) во втором матче первого раунда плей-офф НБА.

    Самым результативным игроком матча стал Джейлен Браун, набравший 22 очка. На счету Джейсона Тейтума дабл-дабл из 19 очков и 10 передач. У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — 27 очков.

    Счет в серии стал 2:0. Третья игра в серии состоится 24 апреля на площадке «Нетс».

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