«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Филадельфия» проиграла «Торонто»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 128:112 (27:32, 38:30, 26:22, 37:28).

В отсутствии Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука самым результативным у калифорнийцев стал Тален Хортон-Такер, набравший 40 очков.

У победителей 33 очка заработал Клэй Томпсон.

Напомним, что «Лейкерс», для которых это поражение стало восьмым подряд, уже потеряли шансы попасть даже в плей-ин.

В другой встрече «Торонто» обыграл «Филадельфию» — 119:114 (26:33, 30:27, 31:25, 32:29).

Самым результативным у победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший трипл-дабл из 37 очков, 12 передач и 11 подборов.

У проигравших по дабл-даблу сделали Джоэл Эмбиид (30 очков, 10 подборов) и Джеймс Харден (13 очков, 15 передач).

Другие результаты дня:

«Милуоки» — «Бостон» — 127:121 (36:29, 33:30, 33:38, 25:24)

«Шарлотт» — «Орландо» — 128:101 (30:28, 40:22, 27:32, 31:19)

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 127:94 (33:28, 32:24, 36:24, 26:18)

«Денвер» — «Мемфис» — 122:109 (34:30, 36:23, 35:25, 17:31)

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 127:121 (30:35, 34:22, 33:25, 30:39)