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    «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Филадельфия» проиграла «Торонто»

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    «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:112 (27:32, 38:30, 26:22, 37:28).

    Клэй Томпсон
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    Клэй Томпсон

    В отсутствии Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука самым результативным у калифорнийцев стал Тален Хортон-Такер, набравший 40 очков.

    У победителей 33 очка заработал Клэй Томпсон.

    Напомним, что «Лейкерс», для которых это поражение стало восьмым подряд, уже потеряли шансы попасть даже в плей-ин.

    В другой встрече «Торонто» обыграл «Филадельфию» — 119:114 (26:33, 30:27, 31:25, 32:29).

    Самым результативным у победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший трипл-дабл из 37 очков, 12 передач и 11 подборов.

    У проигравших по дабл-даблу сделали Джоэл Эмбиид (30 очков, 10 подборов) и Джеймс Харден (13 очков, 15 передач).

    Другие результаты дня:

    «Милуоки» — «Бостон» — 127:121 (36:29, 33:30, 33:38, 25:24)
    «Шарлотт» — «Орландо» — 128:101 (30:28, 40:22, 27:32, 31:19)
    «Нью-Орлеан» — «Портленд» — 127:94 (33:28, 32:24, 36:24, 26:18)
    «Денвер» — «Мемфис» — 122:109 (34:30, 36:23, 35:25, 17:31)
    «Миннесота» — «Сан-Антонио» — 127:121 (30:35, 34:22, 33:25, 30:39)

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