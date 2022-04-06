СМИ: Президент ЦСКА Ватутин планирует создать конкурента Евролиге

Президент баскетбольного ЦСКАпланирует создать новый европейский турнир, сообщает греческое издание SDNA

По данным издания, Ватутин в настоящий момент ездит по всей Европе и проводит консультации с другими клубами. Российский функционер собирается создать аналог Евролиге.

Приглашения уже получили клубы из Греции, России, Сербии, Турции, Болгарии, Венгрии и Черногории.

От этих стран могут выступать такие большие клубы, как «Анадолу Эфес», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Црвена Звезда», ПАОК и АЕК (без учета российских команд).

Финансировать турнир будет «Газпром». Ожидается, что команды будут получать в четыре раза больше призовых за одну победу, чем они получают в Евролиге.

Кроме того, если турецкие команды согласятся выступить на этом турнире, то общий бюджет превысит 100 миллионов евро.

На первом этапе план мероприятия таков: пять российских команд, четыре турецких, три из Сербии, три из Греции и по одной из Венгрии, Болгарии и Черногории.

Предложение Ватутина связано с отстранением российских команд из европейских турниров. Он может использовать эту инициативу, как рычаг давления на Евролигу с целью вернуть в нее российские команды.