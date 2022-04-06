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    СМИ: Президент ЦСКА Ватутин планирует создать конкурента Евролиге

    Баскетбол Евролига ЦСКА Фенербахче Панатинаикос Олимпиакос Эфес Пилсен
    Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин планирует создать новый европейский турнир, сообщает греческое издание SDNA.

    Андрей Ватутин
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    Андрей Ватутин

    По данным издания, Ватутин в настоящий момент ездит по всей Европе и проводит консультации с другими клубами. Российский функционер собирается создать аналог Евролиге.

    Приглашения уже получили клубы из Греции, России, Сербии, Турции, Болгарии, Венгрии и Черногории.

    От этих стран могут выступать такие большие клубы, как «Анадолу Эфес», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Црвена Звезда», ПАОК и АЕК (без учета российских команд).

    Финансировать турнир будет «Газпром». Ожидается, что команды будут получать в четыре раза больше призовых за одну победу, чем они получают в Евролиге.

    Кроме того, если турецкие команды согласятся выступить на этом турнире, то общий бюджет превысит 100 миллионов евро.

    На первом этапе план мероприятия таков: пять российских команд, четыре турецких, три из Сербии, три из Греции и по одной из Венгрии, Болгарии и Черногории.

    Предложение Ватутина связано с отстранением российских команд из европейских турниров. Он может использовать эту инициативу, как рычаг давления на Евролигу с целью вернуть в нее российские команды.

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