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    «Даллас» одолел «Милуоки», «Бостон» разгромил «Вашингтон»

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    «Бостон» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 144:102.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком матча стал Джейлен Браун из «Бостона». Он набрал 32 очка.

    «Бостон» занимает третье место в Восточной конференции. «Вашингтон» находится на 12-й позиции.

    Также «Даллас» победил «Милуоки» со счетом 118:112.

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич. У него в активе 32 очка. У «Милуоки» 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.

    «Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции. «Милуоки» находится на третьей позиции в Восточной конференции.

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