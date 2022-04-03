«Даллас» одолел «Милуоки», «Бостон» разгромил «Вашингтон»

победилв матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 144:102.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Браун из «Бостона». Он набрал 32 очка.

«Бостон» занимает третье место в Восточной конференции. «Вашингтон» находится на 12-й позиции.

Также «Даллас» победил «Милуоки» со счетом 118:112.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич. У него в активе 32 очка. У «Милуоки» 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.

«Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции. «Милуоки» находится на третьей позиции в Восточной конференции.