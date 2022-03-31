«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс, набравший 15 очков.
В составе хозяев паркета 20 очков на свой счёт записал Иван Стребков.
«Зенит» одержал 12-ю победу в 16 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице.
«Нижний Новгород» с четырьмя победами и 10 поражениями идёт на седьмой позиции.
«Зенит» в следующем матче дома сыграет с «Локомотивом-Кубань», встреча состоится 4 апреля. «Нижний Новгород» 3 апреля сыграет с «Астаной».