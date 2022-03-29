«Денвер» одолел «Шарлотт», «Голден Стэйт» разгромно проиграл «Мемфису»

в матче регулярного чемпионата НБА обыгралсо счетом 113:109 (32:30, 24:27, 37:27, 20:25).

Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 20 подборов и 11 передач.

У «Хорнетс» больше всех набрал Майлс Бриджес — дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

После этого матча «Денвер» с 45 победами занимает шестое место в Западной конференции, «Шарлотт» с 39 победами — на девятой строчке «Востока».

В параллельном матче «Мемфис» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 123:95 (20:16, 43:21, 32:30, 28:28).

Отметим, что «Гриззлиз» одержали пятую победу подряд.

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул набрал 25 очков в матче, что является лучшим показателем среди игроков обеих команд.

Значительный вклад в победу хозяев внес легкий форвард Десмонд Бейн, у него 22 балла.

Другие результаты дня:

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 109:104 (24:28, 29:22, 28:25, 28:29)

«Торонто» — «Бостон» — 115:112 OT (30:38, 29:20, 21:22, 26:26, 9:6)

«Индиана» — «Атланта» — 123:132 (30:44, 33:30, 27:28, 33:30)

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 120:123 (31:39, 24:28, 29:29, 36:27)

«Портленд» — «Оклахома» — 131:134 OT (28:34, 33:24, 28:23, 26:34, 16:19)

«Кливленд» — «Орландо» — 107:101 (27:22, 33:31, 21:27, 26:21)

«Майами» — «Сакраменто» — 123:100 (31:19, 26:22, 36:27, 30:32)