ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 22-28 марта
  • 09:40
    • IBU приостановил членство СБР в организации
  • 23:52
    • УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают за исключение России из ФИФА
  • 22:57
    • Пиоли — тренер месяца в Серии А
  • 22:16
    • Карацев вылетел из турнира в Майами
    Все новости спорта

    «Денвер» одолел «Шарлотт», «Голден Стэйт» разгромно проиграл «Мемфису»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Майами Хит Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Нью-Йорк Никс Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс
    «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Шарлотт» со счетом 113:109 (32:30, 24:27, 37:27, 20:25).

    Никола Йокич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич

    Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 20 подборов и 11 передач.

    У «Хорнетс» больше всех набрал Майлс Бриджес — дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

    После этого матча «Денвер» с 45 победами занимает шестое место в Западной конференции, «Шарлотт» с 39 победами — на девятой строчке «Востока».

    В параллельном матче «Мемфис» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 123:95 (20:16, 43:21, 32:30, 28:28).

    Отметим, что «Гриззлиз» одержали пятую победу подряд.

    Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул набрал 25 очков в матче, что является лучшим показателем среди игроков обеих команд.

    Значительный вклад в победу хозяев внес легкий форвард Десмонд Бейн, у него 22 балла.

    Другие результаты дня:

    «Нью-Йорк» — «Чикаго» — 109:104 (24:28, 29:22, 28:25, 28:29)
    «Торонто» — «Бостон» — 115:112 OT (30:38, 29:20, 21:22, 26:26, 9:6)
    «Индиана» — «Атланта» — 123:132 (30:44, 33:30, 27:28, 33:30)
    «Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 120:123 (31:39, 24:28, 29:29, 36:27)
    «Портленд» — «Оклахома» — 131:134 OT (28:34, 33:24, 28:23, 26:34, 16:19)
    «Кливленд» — «Орландо» — 107:101 (27:22, 33:31, 21:27, 26:21)
    «Майами» — «Сакраменто» — 123:100 (31:19, 26:22, 36:27, 30:32)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия и Роналду тоже проиграют Северной Македонии?
  • Португалия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Хватит ли усилий Левандовски для победы над Швецией?
  • Польша — Швеция. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Нидерланды и Германия устроят перестрелку?
  • Нидерланды — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Португалия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннесота — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Медведев — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  5.70
  • Прогноз на матч Польша — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •