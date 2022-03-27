«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск», «Локомотив» одолел УНИКС

Белорусскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил саратовскомусо счетом 64:72 (18:12, 14:16, 11:24, 21:20) .

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ белорусский клуб занимает 10-е место, одержав 3 победы в 15 матчах. «Автодор» идет на 4-й позиции: 10 побед после 16 игр.

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл УНИКС со счетом 101:94 (28:22, 19:30, 18:10, 20:23, 16:9).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Локомотива-Кубани» Эррик Макколлум, набравший 30 очков.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице с 14 победами в 18 встречах. «Локомотив-Кубань» располагается на пятой строчке в таблице, одержав 8 побед в 14 матчах.

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Пермская «Парма» одержала победу в домашнем матче с красноярским «Енисеем» со счётом 61:58 (18:16, 18:14, 12:14, 13:14).

В составе победителей 13 очков набрал Макар Коновалов, еще по 12 на счету Валерия Лиходея и Артема Забелина. У красноярцев 17 очков набрал Владислав Трушкин.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с «Цмоки-Минск». Встреча пройдёт 31 марта в Перми. Начало — в 17:30 мск. «Енисей» 3 апреля на выезде сыграет с «Автодором».

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» занимает пятое место, «Енисей» — восьмое.

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Еще в одном матче петербургский «Зенит» одержал выездную победу над казахстанской «Астаной» со счетом 94:60 (25:15, 23:19, 23:12, 23:14).

Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий петербургского клуба Тайсон Грегори Картер, набравший 17 очков.

«Зенит» с 13 победами в 17 матчах занимает 3-е место в таблице регулярного чемпионата. «Астана» потерпела 5-е поражения подряд и находится на 10-й строчке.