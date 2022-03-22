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    37 очков Дюранта принесли «Бруклину» победу над «Ютой», «Лейкерс» одолели «Кливленд»

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    «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту» со счетом 114:106 (25:28, 28:23, 38:24, 23:31).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Наибольший вклад в победу «Бруклина» внес форвард Кевин Дюрант — 38 очков, 8 подборов и 8 передач.

    В составе «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Донован Митчелл, на счету которого 30 очков, 3 подбора и 3 передачи.

    После этого матча «Бруклин» с 38 победами занимает восьмое место в Восточной конференции, «Юта» с 45 победами — на четвертой строчке «Запада».

    В параллельной игре «Лейкерс» обыграли «Кливленд» со счетом 131:120 (28:35, 39:27, 29:35, 35:23).

    Самым результативным в составе победителей был Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач. В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл — 20 очков и 11 передач.

    У «Кавальерс» больше всех набрал Дариус Гарлэнд — дабл-дабл из 29 очков и 16 передач.

    После этого матча «Лейкерс» с 31 победой занимают девятое место в Западной конференции, «Кливленд» с 41 победами — на шестой строчке «Востока».

    Другие результаты дня:

    «Филадельфия» — «Майами» — 113:106 (26:32, 31:24, 23:22, 33:28)
    «Детройт» — «Портленд» — 115:119 (22:29, 30:38, 36:29, 27:23)
    «Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 106:103 (19:22, 24:27, 35:35, 28:19)
    «Даллас» — «Миннесота» — 110:108 (23:29, 37:25, 26:27, 24:27)
    «Хьюстон» — «Вашингтон» — 115:97 (26:39, 25:24, 29:20, 35:14)
    «Чикаго» — «Торонто» — 113:99 (30:24, 24:31, 30:18, 29:26)
    «Оклахома» — «Бостон» — 123:132 (21:38, 30:27, 33:43, 39:24)

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