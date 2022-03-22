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    Евролига дисквалифицировала все российские баскетбольные клубы

    Баскетбол Евролига УНИКС ЦСКА Зенит
    Баскетбольная Евролига приняла решение отстранить российские команды ЦСКА, «Зенит» и УНИКС от участия в турнире, сообщает «Р-Спорт».

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Изначально на фоне событий в Украине Евролига 28 февраля лишь приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок.

    Кроме того, было приостановлено участие «Локомотива-Кубань» в Еврокубке.

    На момент приостановки участия «Зенит» занимал пятую позицию в турнирной таблице Евролиги — в 23 встречах клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед и потерпел 9 поражений.

    Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и 10 поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея на счету 13 побед и 12 поражений.

    Результаты матчей с участием российских команд будут аннулированы для корректировки турнирной таблицы.

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