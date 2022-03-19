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    «Лейкерс» в овертайме победил «Торонто», «Бруклин» обыграл «Портленд»

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    «Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА в овертайме победили «Торонто» со счетом 128:123.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей был Леброн Джеймс, набравший 36 очков. В активе Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач.

    У «Рэпторс» больше всех набрал Скотти Барнса — дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов.

    В другом матче «Бруклин» на домашнем паркете обыграл «Портленд» со счетом 128:123.

    Форвард Кевин Дюрант набрал 38 очков.

    Также «Бостон» в гостевом матче победил «Сакраменто» со счетом 126:97.

    Самым результативным стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 32 очка.

    Другие результаты дня:

    «Финикс» — «Чикаго» — 129:102 (30:27, 31:21, 34:24, 34:30)
    «Юта» — «Клипперс» — 121:92 (30:20, 41:14, 24:24, 26:34)
    «Филадельфия» — «Даллас» — 111:101 (26:27, 32:26, 26:23, 27:25)
    «Кливленд» — «Денвер» — 119:116 OT (31:29, 21:34, 26:24, 29:20, 12:9)
    «Майами» — «Оклахома» — 120:108 (27:26, 42:28, 34:25, 17:29)
    «Атланта» — «Мемфис» — 120:105 (34:27, 33:21, 24:24, 29:33)
    «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 91:124 (10:35, 23:29, 24:31, 34:29)
    «Хьюстон» — «Индиана» — 118:121 (32:28, 24:33, 39:22, 23:38)
    «Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 100:97 (22:28, 32:19, 21:19, 25:31)

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