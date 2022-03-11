ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 21:15
    • РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
  • 21:53
    • Банковский счет «Челси» заблокирован из-за санкций против Абрамовича
  • 21:42
    • Источник: Салах недоволен предложением «Ливерпуля» по новому контракту
  • 17:15
    • Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым
    Все новости спорта

    Ватутин: Мы рады, что для Лундберга выступление за ЦСКА стало важным шагом на пути к мечте

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал расторжение контракта с датским защитником Иффе Лундбергом.

    Иффе Лундберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иффе Лундберг

    Датский игрок присоединился к столичной команде по ходу сезона-2020/21, перейдя из польской «Зелены-Гуры».

    «ЦСКА стал для Иффе первой "большой" командой, здесь его лучшие качества увидели в Европе и во всем мире.

    Мы благодарны за его помощь в непростой ситуации прошлого сезона, когда ему пришлось с ходу адаптироваться к уровню Евролиги, и он стал одним из ключевых факторов нашего выхода в "Финал четырех".

    Мы рады, что для Иффе выступление за наш клуб стало важным шагом на пути к мечте, и я желаю ему добиться всех целей, которые он ставит перед собой», — сказал Ватутин клубной пресс-службе.

    В составе ЦСКА Лундберг провел 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Лиги ВТБ и был выбран в сборную мира на Матч всех звезд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Бруксби
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •