Ватутин: Мы рады, что для Лундберга выступление за ЦСКА стало важным шагом на пути к мечте

Президент ЦСКАпрокомментировал расторжение контракта с датским защитником

Датский игрок присоединился к столичной команде по ходу сезона-2020/21, перейдя из польской «Зелены-Гуры».

«ЦСКА стал для Иффе первой "большой" командой, здесь его лучшие качества увидели в Европе и во всем мире.

Мы благодарны за его помощь в непростой ситуации прошлого сезона, когда ему пришлось с ходу адаптироваться к уровню Евролиги, и он стал одним из ключевых факторов нашего выхода в "Финал четырех".

Мы рады, что для Иффе выступление за наш клуб стало важным шагом на пути к мечте, и я желаю ему добиться всех целей, которые он ставит перед собой», — сказал Ватутин клубной пресс-службе.

В составе ЦСКА Лундберг провел 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Лиги ВТБ и был выбран в сборную мира на Матч всех звезд.