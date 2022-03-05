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    Моня, Фридзон и Вяльцев стали игроками «Зенита»

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит Химки
    «Зенит» из Санкт-Петербурга подписал контракты сразу с тремя игроками. В команду перешли Виталий Фридзон, Егор Вяльцев и Сергей Моня. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

    Егор Вяльцев
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    Егор Вяльцев

    «Состав основной команды БК "Зенит" пополнили три легенды отечественного баскетбола: защитники Виталий Фридзон (36 лет, 193 см), выступавший за "сине-бело-голубых" в прошлом сезоне, Егор Вяльцев (36 лет, 193 см), многие годы представлявший подмосковные "Химки" и Капитан Россия, многолетний капитан и лидер "химчан", форвард Сергей Моня (38 лет, 202 см). Ожидается, что они примут участие уже в ближайшем матче.

    В составе основной команды также готовятся к играм баскетболисты "Зенит-М" Михаил Бокарев, Павел Земский и Дмитрий Иванов», — говорится в сообщении клуба.

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