Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей
  • 10:54
    • Финский хоккейный союз: Участия России и Белоруссии в ЧМ-2022 невозможно
  • 07:42
    • Медведев стал первой ракеткой мира
  • 01:00
    • Гол и два ассиста Дембеле помогли «Барсе» разгромить «Атлетик»
  • 22:24
    • Россия попала под санкции ФИФА и будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна
  • 00:54
    • «Наполи» вырвал выездную победу у «Лацио»
    Все новости спорта

    «Финикс» проиграл «Юте», «Нью-Орлеан» разгромил «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Финикс Санз Юта Джаз
    Лидер регулярного чемпионата НБА «Финикс» в очередном матче уступил «Юте» со счетом 114:118 (32:32, 28:24, 29:38, 25:24).

    Девин Букер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Девин Букер

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 30 очков.

    У победителей 26 очков заработал Донован Митчелл. «Юта» выиграла восьмой матч из последних девяти.

    В другой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно проиграл «Нью-Орлеану» со счетом 95:123 (20:24, 20:27, 25:44, 30:28).

    В составе победителей самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 22 очка. По 19 очков заработали Брэндон Ингрэм и Йонас Валанчюнас (у него также 10 подборов).

    У проигравших 32 очка набрал Леброн Джеймс. Для «Лейкерс» это 5-е поражение в последних 6 матчах.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Бостон» — 128:107 (27:30, 39:25, 27:27, 35:25)
    «Голден Стэйт» — «Даллас» — 101:107 (37:24, 23:24, 28:26, 13:33)
    «Хьюстон» — «Клипперс» — 98:99 (28:19, 22:27, 30:28, 18:25)
    «Шарлотт» — «Детройт» — 126:127 ОТ (28:31, 26:27, 30:24, 32:34, 10:11)
    «Портленд» — «Денвер» — 92:124 (27:32, 21:33, 22:21, 22:38)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Стартует ли «Зенит» после перерыва с победы?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Будет ли много голов в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Вест Бромвич» прервет серию без побед?
  • «Вест Бромвич» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:50
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гранада — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питерборо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •