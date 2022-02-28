«Финикс» проиграл «Юте», «Нью-Орлеан» разгромил «Лейкерс»

Лидер регулярного чемпионата НБАв очередном матче уступилсо счетом 114:118 (32:32, 28:24, 29:38, 25:24).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 30 очков.

У победителей 26 очков заработал Донован Митчелл. «Юта» выиграла восьмой матч из последних девяти.

В другой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно проиграл «Нью-Орлеану» со счетом 95:123 (20:24, 20:27, 25:44, 30:28).

В составе победителей самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 22 очка. По 19 очков заработали Брэндон Ингрэм и Йонас Валанчюнас (у него также 10 подборов).

У проигравших 32 очка набрал Леброн Джеймс. Для «Лейкерс» это 5-е поражение в последних 6 матчах.

Другие результаты:

«Индиана» — «Бостон» — 128:107 (27:30, 39:25, 27:27, 35:25)

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 101:107 (37:24, 23:24, 28:26, 13:33)

«Хьюстон» — «Клипперс» — 98:99 (28:19, 22:27, 30:28, 18:25)

«Шарлотт» — «Детройт» — 126:127 ОТ (28:31, 26:27, 30:24, 32:34, 10:11)

«Портленд» — «Денвер» — 92:124 (27:32, 21:33, 22:21, 22:38)