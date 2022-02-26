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    Шенгелия расторг контракт с ЦСКА

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Грузинский форвард Торнике Шенгелия в одностороннем порядке расторг контракт с баскетбольным ЦСКА, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский портал Commersant.ge.

    Торнике Шенгелия
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    Торнике Шенгелия

    Сообщается, что 30-летний игрок принял такое решение из-за обострения ситуации в Украине. Сам баскетболист в данный момент находится вместе со своей семьей в Испании.

    Шенгелия перешел в ЦСКА в 2020 году, в составе армейцев он становился чемпионом и обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

    До ЦСКА Шенгелия играл за испанские «Валенсию» и «Басконию», а также за американские «Бруклин» и «Чикаго».

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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